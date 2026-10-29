El Deportivo de La Coruña – Osasuna se juega el lunes 2 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Deportivo de La Coruña – Osasuna

Deportivo de La Coruña – Osasuna Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Municipal de Riazor

El Deportivo de La Coruña y Osasuna se enfrentarán en la jornada 11 de LaLiga en el Estadio Municipal de Riazor. Ambos equipos llegan al partido con 11 puntos en 10 partidos, ocupando la 11ª y 12ª posición, respectivamente. El Deportivo ha anotado 13 goles y ha recibido 13, mientras que Osasuna cuenta con 10 goles a favor y 20 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el Deportivo no ha conseguido ninguna victoria, con 2 empates y 3 derrotas, mientras que Osasuna ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña: 11º con 11 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-D-E-D)

Osasuna: 12º con 11 puntos en 10 partidos (10 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-V-D-E-D)

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