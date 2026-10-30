El tenista murciano supera al georgiano por 6-1 y 7-6 en los octavos de final tras salvar tres pelotas de set en un ajustado ‘tie break’

Carlos Alcaraz ha logrado el pase a los cuartos de final del torneo de Viena tras imponerse al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-1 y 7-6. En el recinto de la capital austriaca, el tenista español hizo valer su ímpetu en un exigente intercambio de potencia desde el fondo de la pista para asegurar su billete a la siguiente ronda. Con este triunfo, el jugador de El Palmar mantiene su condición de invicto esta temporada en torneos de categoría 500, acumulando un balance de 13 victorias y ninguna derrota. Alcaraz, que ya se coronó este año en Doha y Tokio, además de sumar una victoria en el Conde de Godó previa a su lesión, busca completar su palmarés de la categoría en la cita austriaca. Su próximo oponente en la ronda de cuartos de final será el estadounidense Tommy Paul.

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Un inicio arrollador en la primera manga

La puesta en escena de Carlos Alcaraz en el encuentro fue de total superioridad sobre la pista. El número tres del mundo completó un primer parcial sobresaliente en el que superó de forma contundente a Basilashvili. El jugador murciano estuvo implacable con su servicio y agresivo al resto, cediendo únicamente cuatro puntos con el saque del tenista georgiano durante toda la manga.

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Durante este primer tramo de juego, Alcaraz firmó un balance estadístico de nueve golpes ganadores frente a solo dos errores no forzados. Esta efectividad se tradujo de forma rápida en el marcador, donde el tenista español únicamente concedió un juego a su oponente. De este modo, Alcaraz tardó 29 minutos en adjudicarse el primer set por un claro 6-1, reflejando sobre la cancha la diferencia mostrada en el juego.

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Reacción de Basilashvili y desenlace en un ajustado ‘tie break’

La dinámica del encuentro pareció mantener el mismo rumbo al comienzo del segundo set. Carlos Alcaraz logró una rotura de servicio en el primer juego del parcial, consolidando posteriormente la ventaja para situarse con un 2-0 a favor que anticipaba un desenlace veloz. Sin embargo, Nikoloz Basilashvili, de 34 años y finalista el pasado domingo en Almaty —quien afronta un buen momento deportivo tras haber hecho un parón de dos años en su carrera tras ser denunciado por su mujer por supuesta violencia doméstica—, elevó su nivel de juego y se aferró al choque. El tenista georgiano aprovechó el incremento de errores no forzados del murciano, que sumó 11 en esta manga, para quebrarle el saque por primera vez en el encuentro e igualar la contienda 3-3.

La igualdad se mantuvo en el tramo decisivo del parcial tras desaprovechar Alcaraz dos opciones de rotura, lo que condujo la manga a la muerte súbita. En el ‘tie break’, Basilashvili arrancó con un parcial favorable de 4-1, aunque el de El Palmar reaccionó para nivelar el marcador 4-4. Posteriormente, el jugador georgiano dispuso de hasta tres pelotas de set —dos de ellas al resto— para forzar la tercera manga, pero Alcaraz logró salvarlas todas.

Tras neutralizar las opciones de su rival, el tenista español dispuso de su primera pelota de partido con 9-8 y servicio, que Basilashvili logró salvar. El georgiano resistió de nuevo ante dos oportunidades más del murciano con 10-9 y 11-10. Finalmente, a la tercera opción, Alcaraz cerró la muerte súita con un resultado de 13-11, adjudicándose un maratoniano segundo set que se extendió hasta la hora y 12 minutos de duración.