El Mallorca – Cádiz se juega el lunes 2 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Mallorca – Cádiz

Mallorca – Cádiz Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca)

El Estadi Mallorca Son Moix acogerá el encuentro entre Mallorca y Cádiz, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El Mallorca llega en la 7ª posición con 19 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 6. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha cosechado 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Por su parte, el Cádiz ocupa la 18ª posición con 10 puntos, también en 11 partidos, con un balance de 14 goles a favor y 14 en contra. En sus últimas 5 jornadas, el Cádiz ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Mallorca: 7º con 19 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-E-D)

Cádiz: 18º con 10 puntos en 11 partidos (14 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-E)

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