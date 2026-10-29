El Oviedo – Las Palmas se juega el lunes 2 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Oviedo – Las Palmas

Oviedo – Las Palmas Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo)

El Estadio Nuevo Carlos Tartiere acogerá el encuentro entre el Oviedo y Las Palmas, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El Oviedo se encuentra en la 9ª posición con 18 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 12. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, Las Palmas ocupa el 14º lugar con 14 puntos, con un balance de 14 goles a favor y 19 en contra. En sus últimos cinco partidos, el equipo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Oviedo: 9º con 18 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-V)

Las Palmas: 14º con 14 puntos en 11 partidos (14 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-D-E-D)

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