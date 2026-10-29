El Valladolid – Leganés se juega el lunes 2 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Valladolid – Leganés

Valladolid – Leganés Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 12

LaLiga Hypermotion, jornada 12 Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

En la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, el Valladolid se enfrenta al Leganés en un duelo crucial para ambos equipos. El Valladolid ocupa la 15ª posición con 12 puntos, habiendo anotado 16 goles y recibido 16 en sus 11 partidos disputados. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Leganés se sitúa en la 17ª posición, también con 12 puntos, pero con un balance de 7 goles a favor y 16 en contra. Su reciente forma es preocupante, ya que no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, con 1 empate y 4 derrotas.

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Así llegan los equipos

Valladolid: 15º con 12 puntos en 11 partidos (16 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E-V)

Leganés: 17º con 12 puntos en 11 partidos (7 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: E-D-D-D-D)

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