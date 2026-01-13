La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes en Ceuta una jornada marcada por la nubosidad evolutiva, aunque sin riesgo de precipitaciones y con temperaturas estables respecto a los días anteriores.

Predicción por tramos horarios

• Mañana: El día comenzará con cielos predominados por nubes altas, que permitirán el paso de la luz solar pero de forma tamizada.

• Tarde: A partir del mediodía y durante las primeras horas de la tarde, la nubosidad irá ganando terreno, alternando claros con intervalos nubosos.

• Noche: Hacia el final del día, el escenario será de nubes abundantes, cubriendo el cielo ceutí hasta la medianoche.

Temperaturas y Sensación Térmica

Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de ayer, con un ambiente suave para esta época del año:

• Temperatura máxima: Se alcanzarán los 17°C alrededor de las 17:00 h.

• Temperatura mínima: Los valores más bajos se registrarán al inicio del día (00:00 h), situándose en los 11°C.