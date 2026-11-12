Los incidentes más graves de las movilizaciones en Barcelona se saldaron con actos vandálicos de extrema gravedad, saqueos y el incendio parcial de un conocido establecimiento comercial en pleno centro de la Ciudad Condal.

La jornada de huelga general dejó este miércoles en Barcelona episodios de violencia urbana de una intensidad no vista en meses. El punto más crítico de los altercados se vivió en pleno corazón de la capital catalana, en el neurálgico Paseo de Gracia, donde grupos de manifestantes radicales prendieron fuego a un establecimiento de la multinacional Apple, provocando importantes daños materiales y momentos de extrema tensión.

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Los violentos, encapuchados y disgregados de las columnas principales de las marchas sindicales, utilizaron material pirotécnico y barricadas para asaltar el local comercial, forzando la intervención de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

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Escenas de guerrilla urbana y destrozos en el eje comercial

El ataque contra la emblemática tienda tecnológica no fue un hecho aislado, sino el colofón a horas de disturbios continuos en el centro de Barcelona:

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Acción de los bomberos: Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir escoltados por cordones policiales para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse por la fachada del edificio, situado en una de las zonas comerciales más exclusivas y concurridas de la ciudad.

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir escoltados por cordones policiales para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse por la fachada del edificio, situado en una de las zonas comerciales más exclusivas y concurridas de la ciudad. Saqueos y destrozos: Además del incendio, varios comercios del entorno sufrieron roturas de escaparates y actos de pillaje aprovechando la confusión y la falta de control en las calles adyacentes.

Condena institucional y balance policial

Los graves incidentes en el Paseo de Gracia han intensificado el cruce de reproches políticos sobre la gestión del orden público durante los paros: