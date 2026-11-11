Santiago Abascal no acudirá a la grabación con Jordi Wild programada para este miércoles. La decisión la ha tomado Vox como medida para «proteger la reputación de sus candidatos» en precampaña, tras acusar a RTVE y a la productora El Terrat de incumplir los acuerdos al haber omitido 40 minutos de su entrevista en La Revuelta de David Broncano.

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Ruptura de acuerdos con la televisión pública y cambio de estrategia

El malestar en el seno de Vox tras la emisión del espacio de la televisión pública ha desembocado en la interposición de una denuncia formal ante la Junta Electoral Central (JEC) y en la cancelación fulminante de su agenda en pódcasts de gran audiencia:

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Censura de 40 minutos en La Revuelta: La formación política argumenta que RTVE y la productora suprimieron del montaje final cerca de 40 minutos de intervenciones sobre materias clave como sanidad, energía y servicios públicos, vulnerando los compromisos alcanzados de buena fe y los principios de neutralidad e imparcialidad en periodo electoral.

La formación política argumenta que RTVE y la productora suprimieron del montaje final cerca de 40 minutos de intervenciones sobre materias clave como sanidad, energía y servicios públicos, vulnerando los compromisos alcanzados de buena fe y los principios de neutralidad e imparcialidad en periodo electoral. Suspensión de la cita con Jordi Wild: A pesar de tener agendada la grabación de su participación en The Wild Project para este 11 de noviembre, el partido ha comunicado la cancelación de la entrevista. Desde Vox han aclarado que la suspensión no obedece a ningún incumplimiento atribuible al creador de contenido, sino a la directriz interna de vetar cualquier formato grabado donde no se garantice el derecho recíproco a emitir los contenidos de forma íntegra o disponer de la copia completa del material.

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