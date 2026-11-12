Según declaraciones de Alvise Pérez, ha recibido la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro. Este honor se le otorgó por sus logros en la lucha contra la corrupción y su apoyo a las víctimas del terrorismo.

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Pérez compartió la distinción con la senadora María Clara Posada y el Ministro del Interior, D. Alejandro Ordóñez. A pesar del reconocimiento internacional, Pérez lamenta la censura y persecución que, según él, experimenta por parte del Gobierno y medios españoles.

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Publicación original de Alvise Pérez: ver en redes sociales.

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