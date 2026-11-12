La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de imputar al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Pérez Triano, en relación con la crisis migratoria que se vivió en mayo de 2021. Este procedimiento judicial tiene como objetivo determinar si la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en la ciudad puede considerarse un delito contra la integridad territorial de España.

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La imputación de Pérez Triano se produce en el contexto de una investigación más amplia que busca esclarecer las circunstancias que rodearon este asalto migratorio, un evento sin precedentes en la frontera ceutí. Las autoridades han manifestado que se analiza si existieron responsabilidades administrativas o penales en la gestión de esa situación.

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El hecho de que más de 80.000 personas intentaran cruzar la frontera en un breve periodo ha generado un intenso debate sobre la política migratoria del país y su eficacia en el control de las fronteras. Este auge migratorio también puso de manifiesto la necesidad de evaluar las medidas de seguridad y la atención a los migrantes en Ceuta.

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Se espera que la comparecencia de Pérez Triano ante la justicia aporte información relevante para comprender cómo se gestionó la crisis en aquel momento. Este proceso es el primero que se abre en relación con estos hechos, lo que subraya la gravedad de la situación vivida en Ceuta en esa fecha.

La imputación podría tener repercusiones no solo en el ámbito político local, sino también en el nacional, ya que la gestión de la migración en Ceuta afecta a diversas políticas en materia de seguridad y cooperación internacional.

La Audiencia Nacional seguirá avanzando en la investigación, y se espera que se realicen más imputaciones a personas involucradas en la gestión de la crisis migratoria de mayo de 2021. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance de este caso y sus posibles consecuencias legales.