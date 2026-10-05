El líder de Vox arranca su intervención señalando los presuntos contactos del entorno gubernamental con redes del narcotráfico para apartar a la magistrada a cargo de la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

MADRID. — En una contundente comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a situar en el centro del debate político las acusaciones contra el Ejecutivo central relativas a presuntas presiones sobre el poder judicial.

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Abascal inició su intervención con una tajante declaración de intenciones: «Sigue existiendo un Gobierno que encargó a un narco eliminar a una juez». Con estas palabras, el líder de la formación aludió directamente a las informaciones periodísticas y denuncias que vinculan a supuestas tramoyas del entorno socialista con un clan de la droga en Badajoz. Según estas informaciones, el objetivo de dichos contactos habría sido maniobrar para neutralizar o «eliminar» judicialmente a la magistrada encargada de instruir la causa sobre las presuntas irregularidades vinculadas al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su discurso, el dirigente de Vox subrayó la gravedad institucional que, a su juicio, representa la permanencia en el poder de un Gabinete salpicado por este tipo de maniobras. Abascal insistió en que su partido mantendrá el cerco político y judicial sobre el Ejecutivo, asegurando que llevarán estas denuncias ante las instancias europeas para exigir explicaciones y responsabilidades al más alto nivel.

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