Cadiz vs AD Ceuta FC
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Ficha del partido
- Jornada: 11 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 25 de octubre de 2026, 16:15 h (hora peninsular)
- Estadio: JP Financial Estadio
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta visita a Cadiz en la jornada 11 de Segunda División. El partido se juega el domingo 25 de octubre de 2026, 16:15 h (hora peninsular).
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Cómo llegan
- Cadiz — 20º con 7 pts. Últimos partidos: W D L L L
- AD Ceuta FC — 21º con 5 pts. Últimos partidos: L D W D L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Eibar
|21
|8
|7
|0
|1
|18
|7
|W W W W W
|2
|Castellón
|20
|9
|6
|2
|1
|15
|4
|L D W W W
|3
|Almeria
|18
|8
|6
|0
|2
|13
|5
|W W W W W
|4
|Sabadell
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|7
|W D D W L
|5
|Girona
|14
|8
|4
|2
|2
|14
|8
|D W W L W
|6
|Mallorca
|14
|8
|4
|2
|2
|8
|3
|D L W W D
|7
|Burgos
|14
|8
|4
|2
|2
|12
|9
|L W W W D
|8
|Sporting Gijon
|13
|8
|4
|1
|3
|8
|8
|W L W L L
|9
|Granada CF
|11
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|W L L D L
|10
|Oviedo
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|L W L W D
|11
|Celta de Vigo II
|11
|9
|3
|2
|4
|14
|15
|W L D L L
|12
|Las Palmas
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|13
|D L L W D
|13
|Eldense
|11
|9
|3
|2
|4
|10
|11
|W W L L W
|14
|Tenerife
|11
|8
|3
|2
|3
|10
|12
|L D L W D
|15
|Leganes
|11
|8
|3
|2
|3
|6
|11
|L L W L D
|16
|FC Andorra
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|15
|W D W L L
|17
|Valladolid
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|11
|D W D L W
|18
|Cordoba
|9
|9
|3
|0
|6
|14
|20
|L W L W L
|19
|Real Sociedad II
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|17
|L L L L W
|20
|Cadiz
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|10
|W D L L L
|21
|AD Ceuta FC
|5
|9
|1
|2
|6
|8
|20
|L D W D L
|22
|Albacete
|1
|8
|0
|1
|7
|5
|15
|L L L D L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.