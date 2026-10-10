Sábado 10 de octubre de 2026: jornada 6 de la Premier League, con seis partidos. A continuación, los marcadores y los goleadores registrados.
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Marcadores de la jornada 6
- Arsenal 2 – 1 Leeds — Leeds: James Justin [55′]; Arsenal: Riccardo Calafiori [62′], Bruno Guimarães [70′]
- Aston Villa 2 – 2 Brentford — Brentford: Yehor Yarmoliuk [10′], Kristoffer Ajer [79′]; Aston Villa: Nicolas Jackson [12′], John McGinn [77′]
- Chelsea 5 – 1 Bournemouth — Chelsea: Jordan Henderson [2′], Morgan Rogers [3′], João Pedro [46′], João Pedro [67′], Jordan Henderson [70′]; Bournemouth: Francisco Evanilson [51′]
- Ipswich 2 – 1 Fulham — Fulham: Ryan Sessegnon [55′]; Ipswich: Abdoul Ouattara [88′], Dara O’Shea [90+1′]
- Sunderland 0 – 2 Brighton — Brighton: Maxim De Cuyper [53′], Jaouen Hadjam [90+3′]; expulsados: Pascal Struijk (Brighton, [57′])
- Manchester United 1 – 1 Tottenham — Manchester United: Bryan Mbeumo [73′]; Tottenham: Dominic Solanke [90+2′]; expulsados: Rodrigo Bentancur (Tottenham, [78′])
Duelos destacados
Chelsea venció 5-1 a Bournemouth. Jordan Henderson adelantó a los locales en el minuto 2′ y Morgan Rogers amplió la renta en el 3′.
João Pedro firmó un doblete con goles en el 46′ y el 67′, y Henderson añadió otro tanto en el 70′. El único gol de Bournemouth lo anotó Francisco Evanilson en el 51′.
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En Ipswich 2 – 1 Fulham, Fulham se adelantó con Ryan Sessegnon [55′], pero Abdoul Ouattara [88′] y Dara O’Shea [90+1′] dieron la vuelta al marcador para Ipswich.
Arsenal ganó a Leeds 2-1 gracias a los goles de Riccardo Calafiori [62′] y Bruno Guimarães [70′], tras el tanto inicial de James Justin [55′].
Brighton se impuso 2-0 en Sunderland con goles de Maxim De Cuyper [53′] y Jaouen Hadjam [90+3′]; Pascal Struijk (Brighton) fue expulsado en el 57′.
Manchester United y Tottenham empataron 1-1: Bryan Mbeumo [73′] adelantó a los locales y Dominic Solanke igualó en el 90+2′; Rodrigo Bentancur (Tottenham) fue expulsado en el 78′.
El empate 2-2 entre Aston Villa y Brentford dejó a Yehor Yarmoliuk [10′] y Kristoffer Ajer [79′] como goleadores para Brentford, y a Nicolas Jackson [12′] y John McGinn [77′] para Villa.