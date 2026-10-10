Sábado 10 de octubre de 2026: jornada 6 de la Premier League, con seis partidos. A continuación, los marcadores y los goleadores registrados.

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Marcadores de la jornada 6

Arsenal 2 – 1 Leeds — Leeds: James Justin [55′] ; Arsenal: Riccardo Calafiori [62′] , Bruno Guimarães [70′]

— Leeds: James Justin ; Arsenal: Riccardo Calafiori , Bruno Guimarães Aston Villa 2 – 2 Brentford — Brentford: Yehor Yarmoliuk [10′] , Kristoffer Ajer [79′] ; Aston Villa: Nicolas Jackson [12′] , John McGinn [77′]

— Brentford: Yehor Yarmoliuk , Kristoffer Ajer ; Aston Villa: Nicolas Jackson , John McGinn Chelsea 5 – 1 Bournemouth — Chelsea: Jordan Henderson [2′] , Morgan Rogers [3′] , João Pedro [46′] , João Pedro [67′] , Jordan Henderson [70′] ; Bournemouth: Francisco Evanilson [51′]

— Chelsea: Jordan Henderson , Morgan Rogers , João Pedro , João Pedro , Jordan Henderson ; Bournemouth: Francisco Evanilson Ipswich 2 – 1 Fulham — Fulham: Ryan Sessegnon [55′] ; Ipswich: Abdoul Ouattara [88′] , Dara O’Shea [90+1′]

— Fulham: Ryan Sessegnon ; Ipswich: Abdoul Ouattara , Dara O’Shea Sunderland 0 – 2 Brighton — Brighton: Maxim De Cuyper [53′] , Jaouen Hadjam [90+3′] ; expulsados: Pascal Struijk (Brighton, [57′] )

— Brighton: Maxim De Cuyper , Jaouen Hadjam ; expulsados: Pascal Struijk (Brighton, ) Manchester United 1 – 1 Tottenham — Manchester United: Bryan Mbeumo [73′]; Tottenham: Dominic Solanke [90+2′]; expulsados: Rodrigo Bentancur (Tottenham, [78′])

Duelos destacados

Chelsea venció 5-1 a Bournemouth. Jordan Henderson adelantó a los locales en el minuto 2′ y Morgan Rogers amplió la renta en el 3′.

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João Pedro firmó un doblete con goles en el 46′ y el 67′, y Henderson añadió otro tanto en el 70′. El único gol de Bournemouth lo anotó Francisco Evanilson en el 51′.

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En Ipswich 2 – 1 Fulham, Fulham se adelantó con Ryan Sessegnon [55′], pero Abdoul Ouattara [88′] y Dara O’Shea [90+1′] dieron la vuelta al marcador para Ipswich.

Arsenal ganó a Leeds 2-1 gracias a los goles de Riccardo Calafiori [62′] y Bruno Guimarães [70′], tras el tanto inicial de James Justin [55′].

Brighton se impuso 2-0 en Sunderland con goles de Maxim De Cuyper [53′] y Jaouen Hadjam [90+3′]; Pascal Struijk (Brighton) fue expulsado en el 57′.

Manchester United y Tottenham empataron 1-1: Bryan Mbeumo [73′] adelantó a los locales y Dominic Solanke igualó en el 90+2′; Rodrigo Bentancur (Tottenham) fue expulsado en el 78′.

El empate 2-2 entre Aston Villa y Brentford dejó a Yehor Yarmoliuk [10′] y Kristoffer Ajer [79′] como goleadores para Brentford, y a Nicolas Jackson [12′] y John McGinn [77′] para Villa.

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