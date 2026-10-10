Genoa 2 – 1 Fiorentina; Inter de Milán 3 – 0 Parma; Napoli 3 – 0 Frosinone. Estos fueron los resultados de la jornada 6 de la Serie A, disputada el sábado 10 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada 6

Genoa 2 – 1 Fiorentina : Milutin Osmajić [7′], Junior Messias [15′]; Johan Vásquez (p.p.) [73′].

: Milutin Osmajić [7′], Junior Messias [15′]; Johan Vásquez (p.p.) [73′]. Inter de Milán 3 – 0 Parma : Petar Sučić [13′], Hakan Çalhanoğlu [18′] (p.), Marcus Thuram [31′].

: Petar Sučić [13′], Hakan Çalhanoğlu [18′] (p.), Marcus Thuram [31′]. Napoli 3 – 0 Frosinone: Kevin De Bruyne [29′] (p.), Noa Lang [32′], Kevin De Bruyne [90+4′].

Duelos destacados

En el Genoa 2-1 Fiorentina, Milutin Osmajić y Junior Messias dieron la ventaja al Genoa. La Fiorentina recortó por un tanto en propia puerta de Johan Vásquez.

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El Inter de Milán resolvió su partido con goles de Petar Sučić, Hakan Çalhanoğlu de penalti y Marcus Thuram, sin conceder respuesta del Parma.

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En el Napoli 3-0 Frosinone, Kevin De Bruyne anotó dos veces —el primero desde el punto de penal— y Noa Lang firmó el 2-0 entre ambos. De Bruyne cerró el marcador en el tiempo añadido (90+4′). El triunfo dejó al Napoli con un resultado claro en esta sexta jornada.

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