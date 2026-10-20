CEUTA — El diplomático y embajador de España Inocencio F. Arias ha publicado un artículo de análisis en el que arremete con dureza contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus relaciones con Marruecos, tildando su actitud de «sumisión» y calificando de «misterio» las continuas concesiones diplomáticas hacia el país vecino.

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El artículo pone el foco en episodios recientes como la revelación —conocida con meses de retraso— de que Marruecos desplegó buques de guerra frente a las costas de Ceuta el mismo día de la entrada masiva de inmigrantes. Para el diplomático, el hecho de que el Ejecutivo ocultara este dato al Congreso de los Diputados durante su comparecencia posterior constituye un hecho de extrema gravedad que evidencia un «canguelo insólito» ante Rabat y refuta por completo la versión de que las autoridades marroquíes desconocían los hechos.

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Una larga lista de «genuflexiones» diplomáticas

Arias enumera una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo central que, a su juicio, responden a una postura excesivamente obsequiosa e injustificada con el reino alauí:

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Minimización de incidentes: Critica que el Gobierno califique de «hecho puntual» la presencia de los buques de guerra, ironizando sobre el uso del lenguaje por parte del Ejecutivo.

Critica que el Gobierno califique de «hecho puntual» la presencia de los buques de guerra, ironizando sobre el uso del lenguaje por parte del Ejecutivo. La visita real a Ceuta: Denuncia los retrasos y obstáculos impuestos para que el Rey pudiera visitar la ciudad autónoma, sugiriendo que se demoró la decisión por el temor a «molestar» a Rabat.

Denuncia los retrasos y obstáculos impuestos para que el Rey pudiera visitar la ciudad autónoma, sugiriendo que se demoró la decisión por el temor a «molestar» a Rabat. Votaciones internacionales y el Mundial: Cuestiona la negativa del PSOE a respaldar censuras en el Parlamento Europeo ante intentos de soborno vinculados a intereses marroquíes, así como el empeño en incluir a Marruecos en la candidatura conjunta para organizar el Mundial de fútbol.

Cuestiona la negativa del PSOE a respaldar censuras en el Parlamento Europeo ante intentos de soborno vinculados a intereses marroquíes, así como el empeño en incluir a Marruecos en la candidatura conjunta para organizar el Mundial de fútbol. El giro sobre el Sáhara Occidental: Recuerda que Sánchez cedió la postura histórica de España respecto al Sáhara —apoyando las tesis marroquíes de autonomía sin consultar previamente a las Cortes y sin contraprestaciones efectivas como la apertura real de las aduanas— a cambio de nada, desaprovechando la capacidad de influencia de España ante la ONU.

El artículo concluye planteando un interrogante sobre las razones que subyacen a esta línea de actuación en política exterior, señalando que el cúmulo de decisiones adoptadas resulta difícilmente comprensible desde una perspectiva estrictamente diplomática.