Semana de máxima tensión en la producción de RTVE y Netflix. El parto de Adriana se complica de forma dramática mientras las alianzas contra José Luis se fraguan en la sombra y la misteriosa identidad de «Eduardo» comienza a salir a la luz.

‘Valle Salvaje’ afronta una de sus semanas más angustiosas. Tras la boda de Adriana y Rafael, la alegría se ha tornado en tragedia al presentarse un parto de nalgas que pone en riesgo la vida de la protagonista y de su futuro hijo. Mientras tanto, la llegada de Enriqueta y las investigaciones sobre muertes pasadas agitan los cimientos de las familias del valle.

Lunes 16 de febrero (Capítulo 355): Un parto desesperado

La preocupación se instala en la casa. Adriana sufre intensamente al confirmarse que el bebé viene de nalgas, una complicación que aterra a Rafael, José Luis y Luisa. En medio del caos, Alejo se enfrenta a su padre y a su hermano por no estar presentes en el momento más crítico de Adriana, recriminándoles su falta de apoyo. Por otro lado, Atanasio comienza a investigar la figura de «don Eduardo» y descubre que Mercedes ha mentido sobre las cartas de Gaspar.

Martes 17 de febrero (Capítulo 356): Confidencias y sospechas

La tensión no deja de crecer. Braulio decide dar un paso al frente y revela a Alejo que es la única persona en la que confía para descubrir la verdad tras la muerte de su padre. En el servicio, Luisa logra vencer el miedo y le cuenta a Pepa lo que escuchó decir a las parteras sobre el estado real de Adriana, aunque teme que su hermana no la tome en serio.

Miércoles 18 de febrero (Capítulo 357): Alianzas peligrosas

Braulio pone contra las cuerdas a Mercedes interrogándola sobre la relación entre Bernardo y Domingo, lo que genera una gran incomodidad en ella. Mientras tanto, la partera Pura intenta acallar las sospechas de Luisa desacreditando sus miedos. Lo más sorprendente llega de la mano de Dámaso, quien le hace a Victoria una propuesta tan arriesgada que podría cambiar el equilibrio de poder en el valle.

Jueves 19 de febrero (Capítulo 358): El cerco a José Luis

La guerra interna contra el patriarca se recrudece. Dámaso propone a Victoria una alianza formal para acabar con José Luis y convence a Mercedes para que participe en un engaño contra Victoria. Por su parte, José Luis descubre que Alejo está ayudando a Braulio en su investigación, pero el joven intenta convencer a su padre de que todo es parte de una estrategia para proteger los intereses familiares.

Viernes 20 de febrero (Capítulo 359): Entre la vida y la muerte

Llega el final de la semana con Adriana debatiéndose entre la vida y la muerte, en un estado de salud crítico que mantiene a todo el Valle en vilo. Mientras tanto, Enriqueta muestra su verdadera cara, ambiciosa y manipuladora, aconsejando a su hijo Braulio sobre cómo ejecutar su venganza. Finalmente, Atanasio entrega a Matilde información clave sobre la identidad de «Eduardo».