La semana en el palacio de los Luján viene marcada por el compromiso de Ángela y Curro, la esperada boda de Enora y Toño, y la irrupción de una mujer misteriosa que pondrá a prueba la estabilidad de Manuel.

Lunes 16 de febrero (Capítulo 776): Compromisos y revelaciones

La semana comienza con una confesión de alto impacto: Leocadia pacta con Cristóbal retrasar la noticia de su paternidad hacia Ángela. Mientras tanto, el palacio recibe a Ciro, el hijo de la difunta hermana de Alonso, cuya llegada genera una tensión inmediata con su primo Manuel. En el servicio, Pía lanza una advertencia final a María Fernández: debe dejar de fajarse por la salud del bebé. Por otro lado, Curro comunica su firme intención de recuperar el título de barón de Linaja, desafiando a Lorenzo.

Martes 17 de febrero (Capítulo 777): El secreto sale a la luz

Carlo toma las riendas de la situación y anuncia ante todo el servicio que él y María Fernández van a ser padres, terminando con meses de ocultamiento. En la planta noble, Lorenzo se burla de las pretensiones nobiliarias de Curro, aunque este encuentra un aliado inesperado en Adriano. Sin embargo, el gran giro del día llega con la aparición de la chica misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga; su llegada al palacio deja al heredero completamente en shock.

Miércoles 18 de febrero (Capítulo 778): Tensiones y alianzas

La presencia de la desconocida encanta a todos, pero Curro detecta que su hermano Manuel oculta algo profundo respecto a ella. Lorenzo, furioso porque Ángela ha cedido su vestido de novia a Enora, jura impedir que Curro obtenga el título de barón. Por su parte, Margarita logra que Alonso confíe la gestión de las tierras a Ciro, desplazando a Leocadia y sembrando una nueva semilla de discordia en la familia.

Jueves 19 de febrero (Capítulo 779): Una boda y un descubrimiento

El amor triunfa en La Promesa: Toño y Enora se dan el «sí, quiero» en una ceremonia romántica antes de marchar para comercializar su motor. Pero no todo es felicidad; Teresa descubre la carta de Mercedes del Amor dirigida a Cristóbal, lo que pone en peligro la mentira del mayordomo sobre su relación con Ángela. Además, la marcha de Margarita del palacio deja a Martina y Alonso con una sensación de vacío, mientras Leocadia digiere su pérdida de poder sobre las fincas.

Viernes 20 de febrero (Capítulo 780): Despedidas y huidas

Tras la noche de bodas, Toño y Enora dicen adiós definitivamente a sus compañeros para emprender su nueva aventura empresarial. Manuel, abrumado por la conexión que siente con la misteriosa recién llegada y la confusión que le genera, decide abandonar La Promesa durante unos días para aclarar sus ideas. Mientras tanto, Ángela se posiciona del lado de Curro en su lucha por el título de barón, desobedeciendo las órdenes directas de su madre.