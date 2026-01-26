Al menos 15 personas murieron este lunes en el sur de Filipinas cuando se hundió un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo, informaron las autoridades.

La portavoz de la Guardia Costera filipina indicó que otras 28 personas permanecen desaparecidas mientras continúan las labores de rescate.

El incidente involucró al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping, que se hundió alrededor de la 01:50 hora local (17:50 GMT del domingo) mientras se dirigía a Jolo, en el archipiélago de Sulu, informó la Guardia Costera del Suroeste de Mindanao a través de Facebook.

El ferri había zarpado del puerto de la ciudad de Zamboanga alrededor de las 21:20 hora local del domingo (13:20 GMT) y transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes en el momento del siniestro.

Víctimas y rescate

Todas las víctimas identificadas hasta ahora son de nacionalidad filipina. Entre los pasajeros se encontraban 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores, incluyendo una mujer y un bebé de seis meses entre los fallecidos.

Las operaciones de rescate han sido reforzadas con embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales y unidades locales, según los guardacostas.

Contexto

Los accidentes marítimos en Filipinas causan decenas de muertes cada año, principalmente por mal tiempo, incumplimiento de normas de seguridad, defectuoso mantenimiento de equipos o sobrecarga de embarcaciones.

El peor desastre marítimo moderno del país ocurrió en 1987, cuando el transbordador Doña Paz colisionó con un petrolero en aguas de Leyte, causando la muerte de 4.341 personas.