La Institució Cultural Laietana de Badalona (Barcelona) ha sido condenada por un juzgado a indemnizar con 12.000 euros a una alumna que sufrió humillaciones, vejaciones y agresiones físicas durante más de un año, según recoge la sentencia del tribunal de instancia civil número 6 de Badalona.

La jueza considera que el centro actuó con una “actitud negacionista y falta de diligencia”, al no tomar medidas efectivas para proteger a la menor, incluso después de tener conocimiento del acoso. La víctima fue hostigada verbalmente, con insultos como “anoréxica” y “marginada”, también a través de las redes sociales, y sufrió agresiones físicas, incluyendo balonazos en la cabeza.

Según la resolución judicial, la menor llegó a desarrollar absentismo escolar para proteger su salud mental, ya que el acoso continuó incluso después de las vacaciones de verano. La jueza destaca que la escuela se negó a elaborar informes sobre la situación y remitió a los padres a comunicar directamente los hechos al profesorado, retrasando así cualquier acción.

El colegio negó su responsabilidad durante el juicio, argumentando que los incidentes comenzaron fuera del centro y que los padres no habían informado sobre la condición de anorexia de la alumna. Sin embargo, la magistrada desestimó estas alegaciones y calificó los hechos como “inaceptables y graves”, señalando que la inacción del centro facilitó la escalada de las agresiones físicas.

Los padres de la menor habían acudido al Síndic de Greuges, lo que permitió iniciar un protocolo de acoso que concluyó erróneamente que no existía acoso, sin notificar a la familia la resolución.

La sentencia, que puede ser recurrida, establece que la indemnización de 12.000 euros solicitada por la víctima es “incluso moderada” considerando el sufrimiento y las vejaciones soportadas durante más de un año.