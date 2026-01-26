Un ataque armado contra un grupo de personas reunidas en un partido de fútbol en el estado de Guanajuato, centro de México, dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados, informaron las autoridades este domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 hora local (23:30 GMT) en la comunidad Loma de Flores, municipio de Salamanca. Según el alcalde César Prieto, 10 personas murieron en el lugar y una más en el hospital, mientras que los heridos incluyen una mujer y un menor de edad.

«Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca», señaló Prieto, quien pidió apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para «recuperar la paz, tranquilidad y seguridad» en la localidad.

La violencia en Salamanca

El ataque se suma a otros recientes episodios violentos en la zona: cinco personas fueron asesinadas el sábado en Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores, y la semana pasada se desactivó un artefacto explosivo afuera de instalaciones de Pemex en Salamanca.

El alcalde destacó que Salamanca alberga una refinería de Pemex y es «palanca de desarrollo», y condenó la acción de grupos criminales que buscan «someter a la autoridad».

Investigación y atención a los heridos

La Fiscalía de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones y señaló que seis de los 12 lesionados continúan bajo atención médica. La dependencia expresó su repudio al ataque y solidaridad con las familias de las víctimas.

Antecedentes de ataques en campos de fútbol

Versiones de medios locales indican que ya podrían ser más de 17 los fallecidos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Este no es el primer tiroteo durante un partido de fútbol en Salamanca: en abril de 2025, un comando armado mató a cuatro personas en Cárdenas, y un mes antes tres murieron en Zapote Negro.

Asimismo, se trata de uno de los incidentes más graves en los últimos años en Guanajuato, después del tiroteo ocurrido en junio de 2025 en Irapuato, donde 12 personas murieron y 20 resultaron heridas durante una fiesta patronal.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos oficiales del Gobierno.