El hijo de Osama bin Laden, Hamza bin Laden, dado por muerto en 2019 pero activo en Afganistán, ha lanzado un fuerte mensaje de liderazgo. Mediante un audio, el «Príncipe Heredero del Terror» ha incitado a los ciudadanos de Arabia Saudita a «derribar» al régimen y «liberar» al país de la influencia estadounidense, reforzando la narrativa de la sucesión generacional dentro de Al Qaeda.

La reciente aparición de Hamza bin Laden en un video, sumada a un mensaje de audio previamente detectado, subraya la capacidad de resistencia de Al Qaeda y su intención de asegurar una sucesión fuerte y carismática tras la muerte de Ayman al-Zawahiri. Su reemergencia, según informes internacionales, lo sitúa en Afganistán bajo la protección de los talibanes.

Llamamiento directo a la sublevación Saudita

En el mensaje de audio difundido en su momento por el sitio de vigilancia SITE, Hamza bin Laden lanzó un llamamiento directo a la yihad.

El hijo del fundador de Al Qaeda incitó a los sauditas y a «los que sean capaces de combatir» a unirse al grupo Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), con sede en el vecino Yemen. El objetivo sería «ganar la experiencia necesaria» para el combate y, en última instancia, «derribar» al régimen saudita para «liberar» el país de la influencia de Estados Unidos.

Continuidad generacional

Hamza bin Laden, nacido en 1989 y uno de los hijos de Osama bin Laden (ejecutado en 2011), creció inmerso en la ideología yihadista, siendo preparado para un rol central en el movimiento desde muy joven.

Su trayectoria lo consolidó como un posible sucesor, por lo que la inteligencia occidental lo apodó el «Príncipe Heredero del Terror». Su retórica es notablemente más aguda y agresiva que la de su antecesor, Zawahiri, atrayendo a militantes más jóvenes.

Su reaparición, en la fase post-Zawahiri, es un movimiento estratégico. Hamza encarna el carisma y el linaje de su padre, funcionando como un puente generacional que mantiene la legitimidad ideológica y el atractivo para el reclutamiento, garantizando que Al Qaeda siga siendo relevante para los grupos demográficos más jóvenes.

Operando bajo la sombra Talibán

Aunque funcionarios estadounidenses anunciaron su muerte en 2019, informes posteriores, incluidos los de 2024, sugieren que Hamza sobrevivió y se encuentra activo.

Esta actividad coincide con los informes de las Naciones Unidas, que señalan una arraigada infraestructura de Al Qaeda en Afganistán. La inteligencia apunta a que Hamza presuntamente opera desde Jalalabad bajo la protección de los talibanes, lo que subraya el amparo del grupo gobernante en Afganistán a la red terrorista. Las Naciones Unidas han identificado hasta doce campamentos y cinco madrasas controlados por Al Qaeda en el territorio afgano.