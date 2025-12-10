Pablo Zabaleta, actual asistente de Sylvinho en la selección de Albania y querido ídolo del Manchester City, analizó para AS el esperado duelo de Champions League entre el Real Madrid y el City.

El exlateral argentino, que vistió la camiseta celeste durante nueve temporadas y disputó 333 partidos, asegura que el equipo inglés llega en mejor momento, aunque no subestima al conjunto blanco.

“Por momento deportivo, el City es favorito, pero sin subestimar al Madrid. Los resultados demuestran que no atraviesan su mejor momento, pero hay que respetarlos, sobre todo cuando suena el himno de la Champions en su estadio”, explicó Zabaleta.

Sobre la posibilidad de una goleada, el argentino no la descarta: “El Madrid tiene muchos problemas en defensa y el City dispone de jugadores muy decisivos en ataque que generan peligro de forma constante. Si el Madrid se despista un poco, no lo descarto”.

Zabaleta también comparó la influencia de las estrellas de ambos equipos: “Mbappé está más solo en el ataque del Madrid que Haaland en el City, que tiene más alternativas a su alrededor. El Madrid depende más de Mbappé que el City de Haaland”.

En cuanto a las ausencias de figuras clave, el exjugador destacó la pérdida de Modric y Kroos para los blancos: “Su ausencia hace mucho daño. El Madrid necesita un líder en el centro del campo, alguien que se eche el equipo a sus espaldas en situaciones complicadas. Nico Paz podría ayudar a dinamizar el juego y asumir ese rol”.

Por último, Zabaleta reconoció la mística del Bernabéu como un factor a tener en cuenta: “Sinceramente, no veo un favorito claro. El City está mejor y su tendencia es al alza, pero la mística del Bernabéu iguala las cosas y eso hay que tenerlo presente”.