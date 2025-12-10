El mundo de la música española está de luto: Robe Iniesta, cantante y líder de la emblemática banda Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Reconocido como “el último gran filósofo y humanista de la lengua española contemporánea”, Iniesta deja un legado que ha marcado generaciones.

Fundador de Extremoduro en los años 80, Robe lideró la banda con discos históricos como Agila y La Ley Innata. Tras más de tres décadas de trayectoria, la banda se disolvió en 2017, pero Iniesta continuó brillando en solitario con trabajos como Mayéutica, consolidando su influencia en la música española.

En noviembre de 2024, Robe tuvo que cancelar los conciertos de su gira Ni santos ni inocentes en el Wizink Center de Madrid debido a un tromboembolismo pulmonar. Su agencia de comunicación fue la encargada de anunciar la triste noticia de su fallecimiento.

Desde El Dromedario Records, su entorno lo despidió con emocionadas palabras:

«Hoy despedimos al maestro de maestros, al cantante cuyas melodías han estremecido a generaciones. Como artista y como hombre, Robe fue siempre valiente, perfeccionista y generoso con quienes le rodeaban. Su legado seguirá inspirando a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar con él.»

En los últimos meses, Iniesta había recibido importantes reconocimientos, como la Medalla de Oro a las Bellas Artes 2024, el nombramiento de Hijo Predilecto de Plasencia y la inauguración de la Avenida Roberto Iniesta en su ciudad natal. Su música también fue protagonista en la campaña del Museo del Prado 2024, reflejando el alcance cultural de su obra.

«El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Vuela alto, hombre pájaro!», concluyó El Dromedario Records en su homenaje.