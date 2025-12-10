El Santiago Bernabéu será el escenario este miércoles de un duelo clave de la Liga de Campeones, cuando el Real Madrid reciba al Manchester City de Pep Guardiola. Los blancos, afectados por lesiones en defensa y cierta desconfianza tras la derrota ante el Celta, buscan recuperar sensaciones frente a uno de los equipos más sólidos de Europa.

Con 12 puntos en la clasificación del grupo, el Real Madrid aventaja por dos unidades al Manchester City, un partido que puede definir la primera posición y asegurar el pase directo a octavos de final. Mientras tanto, el City ha recuperado su mejor versión tras un inicio de temporada irregular y ocupa la segunda plaza en la Premier League, a solo dos puntos del Arsenal.

Horario del partido

El Real Madrid – Manchester City se disputará a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el partido en directo

El encuentro podrá seguirse en Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Liga de Campeones (dial 60). Además, ABC ofrecerá un seguimiento completo con resúmenes y análisis tras el pitido final.

El duelo promete intensidad y emociones, con ambos equipos jugando no solo por tres puntos, sino por la clasificación y el prestigio europeo.