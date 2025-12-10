El Athletic Club y el París Saint-Germain se enfrentan este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas en San Mamés, en un duelo correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. Mientras los leones buscan mantener sus opciones de clasificación, el PSG llega como uno de los favoritos del grupo.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde recuperó confianza el pasado fin de semana tras vencer al Atlético de Madrid en LaLiga con un gol de Berenguer en el minuto 85. Este triunfo supone un impulso clave para afrontar un choque crucial en la máxima competición europea, después de haber sumado solo cuatro puntos en cinco partidos y empatar a cero contra el Slavia de Praga en la última jornada.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique atraviesa un gran momento. Tras caer únicamente frente al Bayern Múnich (1-2) en el Parque de los Príncipes, los franceses acumulan cuatro victorias consecutivas en la Champions y suman 12 puntos, colocándose segundos en el grupo. Además, el pasado sábado golearon 5-0 al Stade Rennais en la Ligue 1, demostrando su potencial ofensivo.

Horario y dónde ver el Athletic – PSG

El partido dará inicio a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo por Movistar Liga de Campeones. También habrá cobertura online a través de MARCA.com, con narración, comentarios en directo, previa desde dos horas antes y crónica postpartido con las mejores jugadas y goles.

Situación de los equipos

El Athletic llega con cuatro puntos tras empatar 0-0 con el Slavia de Praga, mientras que el PSG acumula 12 puntos tras vencer 5-3 al Tottenham, consolidando su posición en la parte alta del grupo.