La duodécima jornada de la ronda gala ofrece un trazado de 179,1 kilómetros propicio para los velocistas, en un día clave para el control de la carrera tras superar el ecuador de la competición

El Tour de Francia 2026 supera su ecuador y afronta este jueves 16 de julio la disputa de su duodécima etapa. En esta 113ª edición de la histórica ronda francesa, que cuenta con un recorrido total de 3.320,7 kilómetros desde su inicio en Cataluña hasta su tradicional final en París, la clasificación general mantiene la gran rivalidad entre el esloveno Tadej Pogacar y su principal oponente, el danés Jonas Vingegaard. La jornada de hoy se presenta como una oportunidad propicia para que los equipos de los velocistas controlen la carrera y busquen la victoria en una llegada masiva.

Horario y estimación de llegada de la etapa 12 del Tour de Francia

La duodécima etapa de la Grande Boucle arrancará este jueves 16 de julio con una salida neutralizada desde el Circuit Nevers Magny-Cours programada para las 13:30 horas (horario peninsular). Según las estimaciones de la organización del Tour de Francia, se prevé que el pelotón complete el recorrido y cruce la línea de meta situada en Chalon Sur Saone a las 17:29 horas (una hora menos en las Islas Canarias), dependiendo de los promedios de velocidad que se registren durante la tarde.

Perfil y puntos clave del recorrido de hoy

La jornada de hoy cuenta con una distancia total de 179,1 kilómetros que conectan el Circuit Nevers Magny-Cours con Chalon Sur Saone. Se trata de la quinta etapa calificada como llana de las siete de esta categoría contempladas en el trazado de la presente edición de la ronda gala.

A pesar de ser un perfil favorable para los velocistas, el pelotón deberá superar tres dificultades montañosas menores, todas ellas catalogadas de cuarta categoría:

Cote de Lanty: una ascensión de 2 kilómetros con una pendiente media del 4%.

una ascensión de 2 kilómetros con una pendiente media del 4%. Cote de Cuzy: una subida de 2,4 kilómetros con una pendiente media del 4,5%.

una subida de 2,4 kilómetros con una pendiente media del 4,5%. Cote de Montagny les Buxy: una rampa de 2,6 kilómetros con una pendiente media del 4,3%.

A lo largo del itinerario, los ciclistas transitarán por diversos puntos de interés geográfico como Saint Pierre Le Moutier, Fours, Luzy, Blanzy, Cerson y Buxy, antes de encarar la aproximación final hacia la esperada resolución al sprint en las calles de Chalon Sur Saone.

Dónde ver la etapa del Tour de Francia en directo por televisión

La retransmisión de la duodécima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá seguir a través de diferentes opciones televisivas en España: