El capítulo está marcado por la confirmación del embarazo de Matilde, la huida de Rosalía con la niña y la complicada situación judicial de Victoria por un presunto delito de bigamia

La ficción diaria de La 1 de Televisión Española volverá a quedarse sin emisión tanto el miércoles 1 como el jueves 2 de julio con motivo del Mundial 2026. Tras varios capítulos en los que las alianzas han saltado por los aires y los secretos han comenzado a salir a la luz, las consecuencias de todo lo ocurrido amenazan con cambiar para siempre el destino de los protagonistas en una entrega donde se aborda el embarazo de Matilde, la huida de Rosalía con la menor y las acciones de Victoria para evitar su caída.

En los últimos días se ha resuelto una de las grandes incógnitas de la trama al confirmarse que Matilde realmente está embarazada, desmontando las sospechas de diversos personajes que apuntaban a una nueva manipulación de Victoria. La noticia representa una enorme alegría para la gestante y para Atanasio, quienes ven la posibilidad de mirar al futuro con esperanza. No obstante, la situación altera el delicado equilibrio del Valle. Benigna es la primera en comprender el alcance del suceso, entendiendo que la confirmación desmorona la versión sostenida por Victoria durante semanas y manifestando el temor de que la antigua duquesa reaccione de la peor manera posible.

El proceso judicial contra Victoria por bigamia

La situación de Victoria empeora en el ámbito judicial después de que don Aurelio le comunique que deberá responder ante un tribunal por el delito de bigamia, tras confirmarse que contrajo matrimonio con José Luis cuando Dámaso seguía con vida. Este hecho provoca un estallido de ira en la mujer, quien inicia una búsqueda de culpables entre sus antiguos aliados. Victoria dirige sus reproches iniciales hacia Mercedes, convencida de que la ha engañado al prometerle una ayuda del obispado que nunca llegó a materializarse.

Por su parte, Dámaso sostiene que detrás del endurecimiento de la postura de la diócesis se encuentra don Hernando, cuyo enfrentamiento con la antigua duquesa continúa intensificándose. En este contexto, don Hernando da un paso más en el conflicto al solicitar, de manera conjunta con José Luis, que don Aurelio aplique el castigo más severo posible contra Victoria. Dicha petición sorprende a quienes conocen de cerca la disputa y obliga a Dámaso a intentar contener una escalada que amenaza con terminar de la peor manera.

La huida de Rosalía y los impedimentos en la búsqueda

En paralelo, la desaparición de Rosalía junto a la pequeña María mantiene en vilo a los habitantes del Valle. Luisa y Bárbara descubren lo sucedido e intentan avisar al resto de la población para organizar una búsqueda inmediata. Sin embargo, Leonor se convierte en un obstáculo inesperado al impedir que ambas abandonen la habitación de Rafael, retrasando unos minutos que pueden resultar decisivos para el hallazgo.

Lejos del lugar, Rosalía continúa avanzando por el bosque con la niña en brazos. Convencida de que sus actos son los correctos, promete emocionada que nunca más permitirá que las separen, mientras aumenta la incertidumbre en torno al destino de ambas.

Conflictos sentimentales y presiones económicas

En otra de las tramas del episodio, Martín mantiene sus intentos por recuperar a Pepa tras confesarle que continúa enamorado de ella. La joven se muestra dolida debido a que el hombre eligió la víspera de su boda con Francisco para sincerarse, por lo que no está dispuesta a facilitarle las cosas. Pese a ello, Martín insiste en que jamás ha dejado de quererla y en que no se resigna a perderla definitivamente.

Finalmente, Enriqueta continúa con sus maniobras después de que don Hernando rechazara la propuesta presentada para saldar la deuda de los Gálvez de Aguirre. Ante esta negativa, la mujer cambia de estrategia y vuelve a presionar a Braulio para que avance en su acercamiento a Manuela. El joven, no obstante, sigue encontrándose con las dudas de la muchacha, quien no logra olvidar el extraño accidente de las escaleras y sospecha firmemente que detrás de aquella caída hubo algo más.