El capítulo 594 de la serie diaria de Antena 3, que se emite este miércoles 1 de julio a las 15:50 horas, muestra las sospechas de Félix Cifuentes sobre la muerte de Brossard y el conflicto matrimonial de Tasio

El éxito de la producción de las tardes de Antena 3, ‘Sueños de Libertad’, continúa su desarrollo en la tercera temporada con la emisión del capítulo 594 este miércoles 1 de julio en su horario habitual de las 15:50 horas. La trama de la serie diaria, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo, y que recientemente ha incorporado a diez nuevos intérpretes a su reparto —como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano—, atraviesa un punto de gran tensión tras el regreso de Fina y la muerte inesperada de Brossard, un hecho que podría alterar el traslado planificado de la fábrica a Tánger.

En el episodio de este miércoles, Fina se encara con Marta debido a que esta última le ocultó la llamada telefónica recibida por parte de Bianca. Durante el enfrentamiento, Fina le aclara de manera contundente que si rompió con ella fue para estar juntos, admitiendo que la ruptura se produjo de mala manera, al tiempo que intenta averiguar qué requiere hacer para demostrarle que puede volver a confiar en ella. Ante esta situación, Marta le confiesa formalmente el temor que siente a perderla.

Por otra parte, la situación de Tasio genera nuevos conflictos familiares y laborales. Marta y Tasio vuelven a protagonizar una discusión después de que ella le descubra hablando con Carmen. El encuentro deriva en un estallido por parte de su hermano, quien la acusa directamente de haber terminado con su matrimonio. Este altercado sigue a los hechos del capítulo anterior, donde ambos ya se habían enfrentado por la iniciativa de Tasio de continuar con La Industrial, lo que dejaría a los De La Reina sin propiedades y permitiría que las instalaciones pasaran a manos de Floral, a pesar de los intentos de Andrés por mediar y su compromiso para convencer a Hugo Brossard de mantener la producción en Toledo.

Sospechas por el fallecimiento de Brossard y tensiones familiares

El fallecimiento de Brossard centra las investigaciones en la colonia. Félix Cifuentes interroga directamente a Gabriel debido a las sospechas de que los De La Reina se encuentran detrás de este suceso, argumentando la conveniencia de la muerte para dicha familia tras haberse cuestionado previamente que el ciudadano francés hubiera olvidado sus pastillas. El abogado defiende ante las preguntas que el hecho se debió exclusivamente a un accidente. En paralelo, Beatriz aprovecha el escenario general para volver a malmeter contra Gabriel, quien termina sucumbiendo a la pasión con ella.

En el ámbito personal de Begoña, la enfermera confiesa a Beatriz el conflicto que mantiene con su marido, quien se ha enterado de los rumores relativos a su relación con Eduardo y le ha abroncado cuestionando su capacidad como madre. Ante la persistencia de las habladurías en la colonia —las cuales Eduardo ya había lamentado previamente—, don Agustín acude a visitarla. Begoña solicita formalmente ayuda al párroco con el objetivo de que consiga detener los comentarios de los vecinos.

Decisiones sentimentales y movimientos en Toledo

El resto de los personajes de la ficción diaria de Antena 3 afronta decisiones determinantes en sus relaciones. Andrés mantiene sus intentos de acercamiento hacia Valentina para retomar el vínculo sentimental entre ambos, aunque ella le deja entrever su determinación de abandonar la localidad de Toledo.

Mientras tanto, Tasio entabla una conversación con Paula en la que le solicita el perdón por el daño causado, le informa con detalle sobre la totalidad de su pasado y le expresa con claridad que merece a una persona que la quiera de forma auténtica. Esto ocurre después de que Tasio la contratara como operaria en la fábrica y se confesara ante don Agustín.

Finalmente, en el entorno de Claudia, el doctor Miguel le había solicitado previamente una cita que fue rechazada por la dependienta. Tras mantener una conversación con Miguel sobre dicha negativa, Manuela interviene hablando directamente con su sobrina Claudia para animarla a concederle una oportunidad al médico de la colonia.