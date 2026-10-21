El Albacete – Eldense se juega el domingo 25 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Albacete – Eldense

Albacete – Eldense Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2 Estadio: Estadio Carlos Belmonte (Albacete)

El Estadio Carlos Belmonte acogerá el partido entre Albacete y Eldense, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. El Albacete se encuentra en una situación complicada, ocupando la 22ª posición con 1 punto tras 10 partidos, habiendo anotado 6 goles y recibido 22. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha sufrido cinco derrotas consecutivas. Por su parte, el Eldense se sitúa en la 11ª posición con 14 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Eldense ha logrado tres victorias y dos derrotas.

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Así llegan los equipos

Albacete: 22º con 1 puntos en 10 partidos (6 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas (resultados: D-D-D-D-D)

Eldense: 11º con 14 puntos en 10 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-V-D-D)

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