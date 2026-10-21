El Real Sociedad – Levante se juega el domingo 25 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Sociedad – Levante

Real Sociedad – Levante Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: Anoeta (San Sebastian)

La Real Sociedad recibe al Levante en el estadio de Anoeta en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 5ª posición con 16 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido la misma cantidad. En sus últimos 5 encuentros, la Real ha logrado 4 victorias y ha sufrido 1 derrota. Por su parte, el Levante ocupa la 11ª posición con 10 puntos, con 15 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Levante ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad: 5º con 16 puntos en 9 partidos (17 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

Levante: 11º con 10 puntos en 9 partidos (15 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-E-E-D-D)

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