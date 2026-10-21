El Sabadell – Tenerife se juega el domingo 25 de octubre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Sabadell – Tenerife

Sabadell – Tenerife Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta (Sabadell)

El partido entre Sabadell y Tenerife, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Estadi de la Nova Creu Alta. El Sabadell llega en la décima posición con 16 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 10 goles y recibido 8. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Tenerife ocupa el duodécimo lugar con 13 puntos, con un balance de 12 goles a favor y 14 en contra, y sin haber conseguido ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, donde ha acumulado 3 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Sabadell: 10º con 16 puntos en 10 partidos (10 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-E-E-V)

Tenerife: 12º con 13 puntos en 10 partidos (12 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: E-E-D-E-D)

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