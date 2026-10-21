El Castellón – Sporting de Gijón se juega el domingo 25 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

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Partido: Castellón – Sporting de Gijón

Castellón – Sporting de Gijón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Castalia

El Estadio Municipal de Castalia acogerá el encuentro correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion entre el Castellón y el Sporting de Gijón. El Castellón, actualmente en 2ª posición con 23 puntos tras 10 partidos, ha mostrado una sólida defensa, con solo 4 goles en contra y un total de 18 a favor. Por su parte, el Sporting de Gijón ocupa la 4ª posición con 19 puntos, habiendo anotado 11 goles y recibido 9 en el mismo número de encuentros. Ambos equipos llegan con dinámicas positivas, lo que promete un partido competitivo.

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Así llegan los equipos

Castellón: 2º con 23 puntos en 10 partidos (18 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-E-V-V)

Sporting de Gijón: 4º con 19 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-D-V)

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