El Barcelona – Real Madrid se juega el domingo 25 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Barcelona – Real Madrid

Barcelona – Real Madrid Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Camp Nou (Barcelona)

El próximo encuentro de LaLiga enfrentará al FC Barcelona y al Real Madrid en el Camp Nou, correspondiente a la jornada 10. El Barcelona llega como líder de la clasificación, ocupando la primera posición con 27 puntos tras 9 partidos, con un impresionante registro de 39 goles a favor y solo 9 en contra. Por su parte, el Real Madrid se sitúa en la tercera posición con 21 puntos, habiendo anotado 23 goles y encajado 9 en el mismo número de encuentros. Ambos equipos llegan con dinámicas positivas, aunque el Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Barcelona: 1º con 27 puntos en 9 partidos (39 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Real Madrid: 3º con 21 puntos en 9 partidos (23 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

Lee tambien: El FC Barcelona presenta una queja formal ante la UEFA por el amenazante tifo de los ultras del PSG