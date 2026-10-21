El Celta de Vigo – Real Betis se juega el domingo 25 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga 2. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Celta de Vigo – Real Betis

Celta de Vigo – Real Betis Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga 2

El Celta de Vigo recibe al Real Betis en la jornada 10 de LaLiga. El conjunto gallego se encuentra en la 8ª posición con 11 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 10 goles y recibido 7. En sus últimos 5 encuentros, el Celta ha logrado 2 victorias y 3 empates, manteniéndose invicto. Por su parte, el Real Betis ocupa la 4ª plaza con 19 puntos, con un balance de 16 goles a favor y 14 en contra. En sus recientes 5 partidos, el Betis ha cosechado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Un duelo que promete intensidad y emoción.

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Así llegan los equipos

Celta de Vigo: 8º con 11 puntos en 9 partidos (10 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-V-E-E)

Real Betis: 4º con 19 puntos en 9 partidos (16 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-E-V-V)

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