El Athletic Club – Getafe se juega el domingo 25 de octubre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Athletic Club – Getafe

Athletic Club – Getafe Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: San Mamés Stadium (Bilbao)

El Athletic Club recibe al Getafe en el San Mamés Stadium en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 13ª posición con 9 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 9. En sus últimos cuatro encuentros, el Athletic no ha logrado ninguna victoria, acumulando 3 empates y 1 derrota. Por su parte, el Getafe ocupa el 15º lugar con 9 puntos en 9 partidos, con 5 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Getafe ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Athletic Club: 13º con 9 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 0 victorias, 3 empates y 1 derrota (resultados: D-E-E-E)

Getafe: 15º con 9 puntos en 9 partidos (5 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-V-D-E)

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