El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para abordar la postura de España ante el conflicto del Sáhara Occidental. Albares argumentó que la situación no puede prolongarse 50 años más y esgrimió que España apoya «sin ambajes» a Naciones Unidas y la reciente resolución del Consejo de Seguridad, que «reconfirma» la línea adoptada por el Gobierno.

Durante su intervención, el ministro Albares insistió en la necesidad de desbloquear el conflicto del Sáhara, una cuestión pendiente que dura ya medio siglo. «No podemos permitir otro medio siglo igual», declaró ante la Cámara Baja.

El foco de su comparecencia fue la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el pasado 31 de octubre. Albares aseguró que España respalda firmemente a Naciones Unidas y a dicha resolución, que salió adelante con once votos a favor y ninguna oposición, aunque contó con las abstenciones de China, Rusia y Pakistán.

Apoyo al plan de la ONU y la postura española

Albares citó parte del texto de la resolución para justificar la posición del Ejecutivo español. Dicha resolución reconfirma «el pleno apoyo» al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura.

El ministro hizo hincapié en que el objetivo de la ONU es facilitar negociaciones «tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos«, con miras a lograr «una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas».

Según Albares, esta resolución de la ONU «reconfirma completamente la posición española conforme al Derecho Internacional y Naciones Unidas».

Relación con Marruecos

El ministro aprovechó su primera intervención para destacar el buen estado de la relación bilateral con Marruecos. Puso en valor los avances logrados, especialmente en el plano económico y en la lucha conjunta contra la inmigración irregular, subrayando la sintonía entre ambos países en estos temas.