Día negro para el entorno del sanchismo. La Guardia Civil (UCO) ha ejecutado 19 registros ordenados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias que afectan a la exfontanera del PSOE Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. De forma paralela, la Policía (UDEF) ha registrado la aerolínea Plus Ultra por blanqueo de capitales, mientras que el Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos y Koldo García por el Caso Mascarillas.

La jornada judicial de este jueves se ha convertido en una oleada de acciones contra distintos focos de presunta corrupción vinculados al entorno del Gobierno y del PSOE.

Operación de la UCO: SEPI y entorno de Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado un operativo con 19 registros ordenados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Antonio Piña. La investigación, bajo secreto de sumario, se centra en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal relacionados con contratos públicos irregulares.

Los agentes han acudido a requerir información a las sedes de empresas públicas como SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. El registro ha sido más exhaustivo en Enusa, donde estuvo contratada Leire Díez. Además, la UCO está registrando varias empresas vinculadas a Servinabar, administrada por el detenido Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán (ex número 3 del PSOE), en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Cerdán siempre ha negado ser socio de la empresa, a pesar de que la Benemérita halló un documento que indicaba que poseía el 45% del capital.

Registro en Plus Ultra por blanqueo

Simultáneamente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha personado en la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid. Este registro está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción n° 15 de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales y posibles vínculos de la aerolínea con el Gobierno de Venezuela.

Plus Ultra fue protagonista en 2021 por recibir un polémico rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI, el mismo organismo cuyo expresidente fue detenido ayer.

Ábalos y Koldo, directos al Tribunal Supremo

Para cerrar el círculo judicial, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por el Caso Mascarillas.

Los acusados serán juzgados por múltiples delitos graves:

Pertenencia a organización criminal .

. Cohecho continuado (activo y pasivo).

continuado (activo y pasivo). Uso de información privilegiada .

. Tráfico de influencias .

. Malversación de caudales públicos.

de caudales públicos. Falsedad documental y prevaricación.

El juez ha mantenido la prisión preventiva para Ábalos y Koldo García, y ha fijado una fianza de 60.000 euros para los tres acusados para garantizar las responsabilidades económicas del proceso.