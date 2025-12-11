La Policía Nacional ha detenido este jueves a los dos máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra: el dueño, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Agentes de la UDEF Central han registrado la sede de la compañía en Madrid y diversas viviendas en el marco de una investigación bajo secreto de sumario por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Esta operación resucita los «fantasmas del oro venezolano» y los vínculos de la compañía con el régimen bolivariano, así como la polémica por el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021.

La operación policial, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra en desentrañar una presunta red de blanqueo internacional. Las detenciones y registros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se producen a pesar de que este mismo juzgado archivó provisionalmente en enero de 2023 la causa que investigaba la legalidad del rescate público.

Vínculos con Venezuela y blanqueo de capitales

La investigación actual se alinea con informaciones previas de Anticorrupción, que apuntaban a que el rescate público pudo utilizarse para una trama de blanqueo que operaba desde Mauricio.

Fuentes conocedoras indican que la operación investiga una red de blanqueo internacional que habría lavado una «muy alta cuantía» de dinero procedente de «actos de malversación cometidos por funcionarios públicos» de Venezuela. Esta malversación estaría ligada a los programas estatales de distribución de alimentos básicos (los CLAP) y a las ventas de oro del Banco de Venezuela, beneficiando incluso a personas bajo sanciones internacionales.

El polémico rescate de la SEPI

Plus Ultra, una aerolínea española señalada por sus vínculos con el régimen venezolano, recibió un rescate de 53 millones de euros de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, bajo el paraguas de las ayudas a empresas estratégicas por la pandemia.

La operación estuvo envuelta en la polémica, con informaciones que señalaban la intervención directa del expresidente del Gobierno para facilitar el rescate. Archivo judicial previo: El juzgado número 15, que ahora investiga el blanqueo, había archivado previamente la causa sobre el rescate, desestimando las denuncias de malversación, prevaricación y tráfico de influencias presentadas por Manos Limpias, Vox y el PP.

La compañía ha emitido un comunicado asegurando que sus operaciones funcionan con normalidad y que está colaborando en todo momento con los agentes de la UDEF para facilitarles la documentación requerida.