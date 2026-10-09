El concursante catalán tiene que decir adiós a la aventura en Honduras tras sufrir un cólico nefrítico. Pese a reducirse las molestias iniciales, las últimas pruebas facultativas han determinado la necesidad de que regrese a España para ser valorado y continuar con el tratamiento médico.

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Evacuación de urgencia y una decisión médica irrevocable en Honduras

La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ ha vivido un giro inesperado en su desarrollo con la salida forzosa de uno de sus participantes más destacados. Albert Barranco se ha visto obligado a abandonar de forma definitiva la competición en Centroamérica por una prescripción médica estricta, según comunicó la organización de Mediaset durante la última gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

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El origen de este desenlace se remonta a varios días atrás, cuando el concursante comenzó a manifestar un cuadro agudo compatible con un cólico nefrítico. Aunque tras una primera intervención de los servicios sanitarios del programa se le permitió reincorporarse al grupo y continuar en el reality show, en las últimas horas su estado de salud volvió a resentirse de manera considerable. Barranco tuvo que ser evacuado nuevamente de la playa al experimentar una acusada debilidad física y continuas molestias en la zona afectada.

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Durante una conexión en directo con el plató, el participante explicó al presentador la dureza del proceso doloso al que se estaba enfrentando en el islote: “Es un dolor complicado. Siendo honesto me gustaría poder seguir hasta que el público decidiera que me fuera. Vine con toda la ilusión y por muy duro que sea, que lo es, me encantaría poder seguir”, manifestó el joven ante las cámaras, expresando su firme deseo de no tirar la toalla y permanecer en la isla hasta que la audiencia dictaminase su expulsión.

El dictamen final de la organización y el regreso a España

A pesar de las reiteradas peticiones del concursante por mantenerse en la carrera del programa de supervivencia, la dirección del espacio procedió a dar lectura pública al informe oficial emitido por el equipo facultativo responsable del seguimiento de los participantes.

Jorge Javier Vázquez transmitió en directo el veredicto definitivo firmado por los doctores de la expedición: “Aunque el tratamiento ha reducido las molestias del concursante, las últimas pruebas indican que no se ha conseguido resolver el problema. Por lo que debe ser valorado en España y continuar allí el tratamiento. Por todo esto es necesario que abandone el concurso”. La persistencia del cuadro renal y la imposibilidad de solucionar la dolencia sobre el terreno determinaron la repatriación inmediata del robinson a territorio nacional.

Albert Barranco asumió la resolución médica con deportividad, reconociendo la gravedad de su situación física por encima del propio formato televisivo: “Me lo imaginaba, por mucho que me duela. No estaba al 100% y la salud va por delante de todo. Muy a mi pesar creía saber lo que iba a pasar. Estoy orgulloso del concurso que he hecho, espero que la gente haya estado contenta de mi paso y todo en la vida pasa por algo”, concluyó el ya exconcursante antes de despedirse de la audiencia y de sus compañeros.