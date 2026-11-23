La investigación Estado socioeconómico: Estado LGTBI+ 2026, presentada este lunes en Madrid por la Federación Estatal LGTBI+, advierte de que este porcentaje se eleva hasta el 68,6 % entre quienes han padecido agresiones, acoso o discriminación en el último año.

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El 40,1 % de las personas LGTBI+ en España ha experimentado autolesiones o conductas suicidas a causa de la LGTBIfobia, según los datos de Estado socioeconómico: Estado LGTBI+ 2026, el primer informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) centrado en analizar los intentos autolíticos y las condiciones materiales del colectivo. El estudio ha sido presentado este lunes en Madrid por la presidenta de la organización, Paula Iglesias, y el director ejecutivo, William Gil D’Avolio.

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De acuerdo con la investigación, el riesgo autolítico aumenta de forma acusada entre quienes han vivido situaciones de violencia o rechazo recientes, alcanzando el 68,6 % en el caso de las personas que sufrieron acoso, discriminación o agresión durante el último año. Durante la presentación del informe, Paula Iglesias subrayó que los resultados evidencian «una relación directa entre la victimización —sufrir hechos de odio— y la conducta suicida».

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Las cifras recogidas en el estudio también apuntan a una mayor vulnerabilidad en determinados perfiles y entornos. Las tasas más elevadas de estas conductas se registran entre hombres trans (71,4 %) y mujeres trans (67 %), seguidas de personas asexuales (49 %), jóvenes de 18 a 24 años (47,8 %) y personas criadas en entornos familiares más conservadores, donde el porcentaje oscila entre el 53,1 % y el 57,7 %.

Más allá de la salud mental, el informe aborda el impacto socioeconómico y habitacional de la LGTBIfobia. Casi un tercio de la juventud LGTBI+ (28,04 %) ha atravesado situaciones de exclusión residencial, una realidad que —según advirtió Iglesias— obliga a buscar alternativas como el apoyo de amistades o de otros familiares y, en los casos más graves, a acabar en la calle. Asimismo, el estudio señala el fenómeno del «sexilio», con un 10,3 % de personas que han tenido que cambiar de municipio, provincia o país por rechazo o falta de libertad, y un 17,7 % adicional que desearía hacerlo.

El análisis también refleja dificultades materiales y laborales en distintas franjas de edad. Entre las personas mayores del colectivo, la situación de desempleo supera a la de ocupación, mientras que en el conjunto de la muestra el informe destaca indicadores de privación material, como la imposibilidad por motivos económicos de disponer de un ordenador (46,3 %), mantener la vivienda a una temperatura adecuada (45,4 %) o hacer frente a gastos imprevistos (37,6 %).