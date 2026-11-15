El santoral católico celebra hoy, 15 de noviembre, a San Alberto Magno, obispo dominico y doctor de la Iglesia. Nacido en Alemania, destacó por sus estudios de filosofía, teología y ciencias naturales.

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Este domingo, la Iglesia recuerda al religioso en la fecha de su muerte, ocurrida en Colonia en 1280. Su trayectoria también está vinculada a la de santo Tomás de Aquino, de quien fue maestro.

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San Alberto Magno (hacia 1200-1280)

San Alberto Magno nació en Alemania hacia el año 1200. Fue religioso de la orden dominica y llegó a ser obispo. La Iglesia lo reconoce como doctor de la Iglesia.

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Entre sus campos de estudio estuvieron la filosofía, la teología y las ciencias naturales. Su actividad como maestro lo relacionó con santo Tomás de Aquino, una de las figuras del pensamiento cristiano medieval.

Murió en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Esa fecha quedó vinculada a su celebración en el santoral católico, que recuerda tanto su condición de obispo como su dedicación al estudio.

Otros santos que se celebran el 15 de noviembre

San José Pignatelli : sacerdote jesuita español nacido en Zaragoza, que trabajó por mantener unidos a los miembros de la Compañía de Jesús durante su supresión.

: sacerdote jesuita español nacido en Zaragoza, que trabajó por mantener unidos a los miembros de la Compañía de Jesús durante su supresión. San Maclovio de Alet: obispo y misionero, también conocido como Macuto o Malo, vinculado a la evangelización de Bretaña.

San Alberto Magno y santo Tomás de Aquino

La relación entre San Alberto Magno y santo Tomás de Aquino forma parte de la historia de la enseñanza cristiana medieval: Alberto fue maestro de Tomás. Sus estudios abarcaron tanto la teología y la filosofía como las ciencias naturales.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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