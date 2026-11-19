La presidenta de la Academia de Televisión conducirá este jueves, a las 22:00horas, el cara a cara electoral previo a los comicios generales del 29 de noviembre.

La campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre vive esta noche una de sus citas principales con la celebración del debate cara a cara entre el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el aspirante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro televisado se desarrollará entre las 22:00 y las 00:00 horas en las instalaciones de la Academia de Televisión y podrá seguirse en directo a través de las principales cadenas de televisión y emisoras de radio del país.

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Más allá de los dos aspirantes a la Presidencia del Gobierno, el plató contará con una tercera figura central en el desarrollo de la retransmisión: la periodista María Casado. En su condición de presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión —institución encargada de la organización de este cara a cara—, la comunicadora asumirá la labor de moderar el encuentro y de introducir cada uno de los cinco bloques temáticos en los que se ha estructurado la confrontación dialéctica entre ambos líderes políticos.

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Un papel clave en la estructura y los tiempos del cara a cara

María Casado ocupa la presidencia de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión desde el año 2018. Desde esta responsabilidad institucional, su cometido durante la emisión de esta noche consistirá en articular el desarrollo del programa, que contará con una duración total de dos horas e incluirá dos pausas publicitarias de tres minutos cada una.

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A lo largo del debate, la periodista será la encargada de dar paso de manera ordenada a los cinco bloques temáticos acordados para la confrontación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. En cuanto a la distribución de los turnos, el orden de intervención ha quedado establecido mediante un sorteo previo, determinando que el candidato del Partido Popular será quien abra el debate, mientras que el líder socialista dispondrá de la última palabra al cierre de la emisión.

De RTVE a Telecinco y Canal Sur: una extensa carrera periodística

Nacida en Barcelona en 1978 y licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, María Casado Paredes cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada de manera estrecha a Radiotelevisión Española. Inició su andadura en 1999 como redactora en los Servicios Informativos de Ràdio 4 de Radio Nacional de España, pasando posteriormente a ejercer como productora de El Matí de Catalunya Ràdio antes de regresar en 2003 a Radio Nacional como subdirectora del magacín Amb molt de gust.

Su salto a la televisión se produjo en 2005 al incorporarse a los Servicios Informativos de TVE en Cataluña. Apenas un año después pasó a la emisión nacional como presentadora del Telediario Fin de Semana junto a David Cantero, etapa en la que compaginó dicha labor con la conducción de 59 segundos en La 2 en TVE Cataluña y la copresentación de Informe Semanal en La 1. Entre 2009 y 2012 estuvo al frente de 59 segundos —espacio que posteriormente adoptó el nombre de El debate de La 1—, y durante cuatro temporadas, entre 2012 y 2016, presentó Los desayunos de TVE, asumiendo después la conducción de La Mañana de La 1 entre 2016 y 2020.

Fuera del ámbito de la corporación pública, en 2020 se incorporó a Soho TV, la productora impulsada por Antonio Banderas, donde presentó hasta 2021 el formato Escenas en blanco y negro para Amazon Prime. Tras regresar a TVE entre 2022 y 2023 con el programa Las tres puertas, en 2024 fichó por Informativos Telecinco como copresentadora y editora de las ediciones de fin de semana, puesto que desempeñó hasta julio de este 2026. Desde octubre del presente año, Casado presenta junto a Pablo Puyol el concurso de talentos La Gran Audición en Canal Sur, cuya final está prevista para febrero de 2027.

Amplia experiencia previa en la moderación de debates electorales

La cita de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no representa el primer contacto de María Casado con la conducción de debates políticos en periodo electoral. Ya con motivo de las elecciones generales de 2011 asumió la moderación de un debate a cinco bandas en TVE en el que participaron representantes de PSOE, PP, CiU, PNV y GER-IU-ICV.

Asimismo, en el año 2014 moderó tanto el debate cara a cara entre los cabezas de lista de PP y PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo como el debate a seis entre los candidatos de las formaciones españolas con representación en dicha institución comunitaria. Su historial en este formato se amplió en 2015 al ejercer como moderadora en el debate a tres entre los aspirantes a la presidencia de la Junta de Andalucía y en el debate a siete entre los representantes de los partidos concurrentes a las elecciones al Parlamento de Cataluña, trayectoria a la que se suman las entrevistas que realizó en 2012 al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.