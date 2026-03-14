El número 1 del mundo, que encadena un inmaculado 16-0 esta temporada, se mide este sábado al tenista ruso en un duelo de alto voltaje por un puesto en la final del primer Master 1000 del año

Carlos Alcaraz continúa su firme camino hacia lo que sería su tercer título en el Master 1000 de Indian Wells. Tras superar con solvencia al británico Cameron Norrie en cuartos de final (6-3, 6-4), el tenista murciano se encuentra a solo dos victorias de alzarse con el trofeo en el desierto californiano. Su próximo escollo es un viejo conocido del circuito, el ruso Daniil Medvédev, quien busca resarcirse tras la derrota sufrida en la final de 2024 precisamente ante el jugador español.

El duelo de semifinales, programado para este sábado, 14 de marzo, se presenta como una prueba de fuego para ambos. Mientras Medvédev llega al encuentro con una racha de ocho triunfos consecutivos y tras apear al vigente campeón, Jack Draper (6-1, 7-5), Alcaraz se mantiene invicto en 2026. El de El Palmar ha firmado un inicio de campaña impecable (16-0), habiendo conquistado ya el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, lo que le permite llegar a esta fase decisiva con una confianza plena y con la garantía de conservar el número 1 del ranking ATP independientemente del resultado.

El balance histórico, a favor del murciano

El historial de enfrentamientos entre ambos jugadores refleja una notable superioridad de Alcaraz. En los ocho duelos previos, el español ha logrado imponerse en seis ocasiones, mientras que el ruso ha conseguido dos victorias, siendo la última de ellas en las semifinales del US Open 2023. Desde entonces, y especialmente durante el pasado año 2024, el dominio ha caído del lado del murciano, que se adjudicó los tres choques directos celebrados durante aquella temporada.

Más allá de la estadística, Alcaraz sigue pulverizando registros. Con su reciente victoria en cuartos, el español ha igualado a leyendas como Pete Sampras al sumar 34 victorias consecutivas sobre pistas rápidas al aire libre. Asimismo, su porcentaje de éxito en esta superficie (79%) ya se sitúa por encima de mitos como Andre Agassi (78,9%) o Rafa Nadal (77,4%), subrayando su capacidad de adaptación y dominio en el circuito profesional.

Detalles de la retransmisión

El enfrentamiento, correspondiente a las semifinales de Indian Wells 2026, tendrá lugar hoy sábado. Aunque la organización aún debe confirmar el horario exacto del inicio del choque, los aficionados en España podrán seguir el desenlace de esta semifinal a través de Movistar+, plataforma que ostenta los derechos de emisión de todo el torneo californiano. La expectación es máxima ante un partido que, por la calidad de ambos contendientes, se espera sea una de las citas más atractivas de la temporada tenística hasta la fecha.