El conjunto de Álvaro Arbeloa retoma el pulso doméstico con la obligación de vencer al cuadro ilicitano para no perder la estela del Barcelona en la lucha por el título

El Real Madrid regresa este sábado, 14 de marzo, a la competición doméstica con la moral reforzada tras su reciente exhibición europea ante el Manchester City. El equipo blanco, ahora bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, recibe al Elche CF en el estadio Santiago Bernabéu con motivo de la jornada 28 de LaLiga EA Sports. En una fase crítica de la temporada, los madridistas no tienen margen de error si desean mantener sus aspiraciones al campeonato, donde el FC Barcelona de Hansi Flick ostenta actualmente una ventaja de cuatro puntos.

La cita se presenta como una oportunidad ineludible para que el Real Madrid alcance los 66 puntos y traslade la presión al conjunto azulgrana, que disputará su encuentro este domingo frente al Sevilla. Con solo once jornadas para la conclusión del torneo, sumar la que sería su victoria número 21 de la temporada se ha convertido en un imperativo estratégico antes de que el líder salte al césped del Camp Nou.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Elche en directo

El encuentro cerrará la jornada sabatina en la capital de España. Los aficionados podrán seguir el choque a través de las siguientes plataformas:

Horario: 21:00 horas (hora peninsular española); 20:00 horas en Canarias.

21:00 horas (hora peninsular española); 20:00 horas en Canarias. Televisión: Se emitirá en directo a través de Movistar+ LaLiga (dial 54), operador que comparte los derechos de retransmisión de la categoría junto a DAZN.

Un Elche necesitado en el feudo blanco

Por su parte, el Elche CF, liderado desde el banquillo por Eder Sarabia, comparece en Chamartín en una situación delicada. El cuadro ilicitano atraviesa una crisis de resultados notable, habiendo sido incapaz de lograr un solo triunfo en lo que va de año 2026. Este bache en el rendimiento ha alejado al equipo de las buenas sensaciones mostradas durante la primera vuelta, situándoles en una posición de urgencia.

A pesar de la teórica superioridad local, el Real Madrid afronta el duelo con la máxima cautela, consciente de que los puntos en juego son vitales para evitar que la brecha con el Barcelona se vuelva insalvable. La gestión del esfuerzo tras el desgaste en la Champions League y la necesidad de puntos del Elche marcarán un partido donde la sobriedad y la eficacia serán las mejores armas del conjunto de Arbeloa.