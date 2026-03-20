El Vitality Stadium abre sus puertas este viernes, 20 de marzo, para un duelo de contrastes en la jornada 31. El Manchester United, asentado en el podio de la clasificación, visita a un Bournemouth que busca consolidarse en la zona media de la tabla ante uno de los gigantes del fútbol inglés.

La Premier League no da tregua y entra en su fase decisiva con la disputa de la jornada 31. Este viernes, el AFC Bournemouth recibe al Manchester United en un encuentro que promete emociones fuertes y que será fundamental para las aspiraciones europeas de los «Diablos Rojos» y la estabilidad de los «Cherries».

El Manchester United, a consolidar su puesto de privilegio

El equipo dirigido por Old Trafford llega a esta cita en una posición envidiable. Actualmente, el Manchester United ocupa la tercera posición de la Premier League con 54 puntos, fruto de un balance de 15 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Con 54 goles a favor, el conjunto visitante promedia casi dos tantos por encuentro, lo que refleja su potencial ofensivo en esta campaña.

Tras enfrentarse recientemente al Aston Villa y al Newcastle, los de Manchester buscarán mejorar sus registros fuera de casa, donde han cosechado 5 victorias en 15 desplazamientos. Este partido es el primer paso de un tramo exigente que les llevará a medirse próximamente al Leeds United y al Chelsea.

El Bournemouth: solidez en el Vitality Stadium

Por su parte, el AFC Bournemouth ocupa la décima plaza de la clasificación con 41 puntos. El equipo local se ha caracterizado esta temporada por ser un bloque difícil de batir, sumando 14 empates en 30 jornadas, la cifra más alta de la competición.

Su rendimiento en el Vitality Stadium es su mejor carta de presentación: solo han cedido 2 derrotas en 15 partidos como locales. Tras sus últimos duelos ante el Burnley y el Brentford, los pupilos de Andoni Iraola afrontan este reto antes de un calendario de vértigo donde aparecen nombres como el Arsenal y el Newcastle.

Horario: ¿A qué hora se juega el Bournemouth – Manchester United?

El partido entre el AFC Bournemouth y el Manchester United correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Premier League se disputa hoy, viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas (hora peninsular española).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo por TV?

Los aficionados al fútbol inglés en España podrán seguir el encuentro a través de la plataforma poseedora de los derechos de la competición:

• Canal de TV: El choque se emitirá en directo a través de DAZN España y su canal lineal DAZN 1.

• Online: El partido también estará disponible a través de la aplicación de DAZN para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.