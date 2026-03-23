La hija de Terelu Campos confirma en ‘¡De Viernes!’ que espera su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, un bebé que nacerá a finales de este mismo año

El clan Campos se prepara para dar la bienvenida a un nuevo miembro en los próximos meses. Alejandra Rubio ha elegido el plató de ‘¡De Viernes!’, el programa de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para anunciar que se encuentra de nuevo embarazada. La colaboradora de televisión y su pareja, Carlo Costanzia, ampliarán la familia apenas un año después del nacimiento de su primer hijo, el pequeño Carlo.

Un embarazo que «cambiará la vida» de la pareja

A pesar de las críticas iniciales que rodearon el comienzo de su relación, el noviazgo entre la nieta de María Teresa Campos y el hijo de Mar Flores se muestra más consolidado que nunca. «Es una noticia que me va a volver a cambiar la vida. Estas navidades seremos uno más. La familia crece. Voy a ser madre otra vez», confesó emocionada la joven durante su intervención en la cadena de Mediaset.

La noticia supone un nuevo hito para la pareja, que ya cuenta con la experiencia de la paternidad tras el nacimiento de su primogénito hace poco más de un año. En esta ocasión, y según reveló el propio Carlo Costanzia, será Alejandra quien tenga la última palabra a la hora de elegir el nombre del futuro bebé, cuyo sexo aún se desconoce.

Las primeras semanas y el estado de salud de Alejandra

Alejandra Rubio, que se encuentra actualmente de casi quince semanas, reconoció ante los presentadores que el proceso no está siendo exento de dificultades. «Física y anímicamente el embarazo me está afectando mucho», admitió la colaboradora, añadiendo que los médicos no le habían aconsejado revelar la noticia de forma tan prematura.

Comparando esta experiencia con la anterior, Rubio explicó que, aunque su primer embarazo no fue fácil, este segundo tampoco está resultando un «camino de rosas». No obstante, se mostró optimista y satisfecha con la etapa que atraviesa: «No me quejo. Estoy bien, estoy muy feliz», sentenció.

Terelu Campos, abuela por segunda vez

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de Terelu Campos, quien se convertirá en abuela por segunda vez a finales de este año. La veterana presentadora ha vuelto a manifestar su apoyo incondicional hacia las decisiones de su hija. «Ella toma siempre sus propias decisiones, siempre lo he dicho, y si ella ha creído que era lo que quería, por supuesto que sí», afirmó Terelu, subrayando que siempre ha respetado la autonomía de Alejandra sin interferir en lo que debe o no debe hacer.