El intérprete estadounidense, que dio vida al carismático Xander Harris durante siete temporadas, falleció por causas naturales mientras dormía el pasado viernes

El mundo de la televisión estadounidense está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nicholas Brendon a los 54 años de edad. El actor, cuya trayectoria quedó marcada indeleblemente por su participación en la serie de culto ‘Buffy Cazavampiros’, murió el pasado viernes, 20 de marzo, según han informado sus familiares a través de un comunicado oficial. El deceso se produjo de forma pacífica, por «causas naturales» y mientras el intérprete «dormía».

Una trayectoria marcada por ‘Buffy Cazavampiros’

Nicholas Brendon alcanzó el estrellato internacional entre 1997 y 2003, periodo en el que encarnó a Xander Harris en la ficción creada por Joss Whedon. A lo largo de 144 capítulos, su personaje se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la serie, siendo el aliado humano y leal de la protagonista, interpretada por Sarah Michelle Gellar, en su lucha contra las fuerzas del mal.

Tras el cierre de la serie en 2003, Brendon continuó trabajando en la industria del entretenimiento con apariciones en producciones como ‘Kitchen Confidential’ (2005), ‘Sin cita previa’ (2010) y, de forma recurrente entre 2007 y 2014, en la exitosa ‘Mentes criminales’.

Una vida de luces y sombras

A pesar de su éxito profesional, la vida personal del actor estuvo marcada por profundas dificultades que él mismo reconoció públicamente al finalizar su etapa en ‘Buffy’. Brendon luchó durante años contra adicciones y problemas de salud mental, factores que derivaron en diversos problemas legales. Según datos de Variety, fue detenido en numerosas ocasiones entre 2010 y 2021 por delitos que incluyeron robo y agresiones a sus parejas, tras lo cual ingresó en centros de rehabilitación.

En sus últimos años, su salud física también se vio seriamente resentida. En 2023, el propio actor comunicó que se había sometido a dos operaciones de columna y que había sufrido un infarto un año antes. En aquel momento, lamentó las dificultades económicas derivadas de sus lesiones y su seguro médico, solicitando ayuda para cubrir necesidades básicas y medicamentos. Durante esta etapa final, Brendon se refugió en el arte de la pintura, actividad a la que se entregó con devoción.

Optimismo frente al futuro

Pese a este historial de adversidades, su familia ha querido destacar que el actor se encontraba en una fase de recuperación antes de su fallecimiento. «Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento», reza el comunicado familiar.

Recientemente, el nombre de Brendon volvió a la actualidad mediática tras conocerse los planes de Disney para realizar un reboot de ‘Buffy Cazavampiros’. El actor llegó a criticar públicamente el proyecto al no haber sido invitado a participar, aunque finalmente se supo que la plataforma Hulu ha decidido no seguir adelante con la nueva temporada de la serie.