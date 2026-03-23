Marisa Jara decide continuar en Playa Destino tras una llamada de su pareja, mientras el abandono de la actriz obliga a la organización a incorporar a un nuevo famoso «muy pronto»

La tercera entrega de ‘Conexión Honduras’ ha marcado un punto de inflexión en ‘Supervivientes 2026’. Tras una semana de incertidumbre por la activación de varios protocolos de abandono, el programa conducido por Sandra Barneda ha aclarado el futuro de sus concursantes. La decisión final de Alejandra de la Croix, quien ha optado por poner fin a su aventura, se suma a la reciente marcha voluntaria de Álex Ghita, dejando dos vacantes que la organización ya planea cubrir con una nueva incorporación.

Alejandra de la Croix sucumbe a la presión psicológica

La actriz Alejandra de la Croix ha confirmado su retirada definitiva del reality. Tras varios días sumida en un profundo bache anímico provocado por las duras condiciones de la playa y el agotamiento físico, Alejandra comunicó su decisión a Sandra Barneda: «Siento ansiedad, ataques de pánico y pesadillas», confesó.

A pesar de las dudas iniciales por no querer desaprovechar la oportunidad, la concursante zanjó su participación con un mensaje directo: «Quiero abandonar. Lo siento por la gente que me apoya». Ante esta salida, la presentadora leyó un comunicado oficial que garantiza la continuidad del formato: «Muy pronto un nuevo concursante se incorpora a Supervivientes 2026».

Marisa Jara: del colapso a la victoria en Playa Destino

Por el contrario, Marisa Jara ha decidido darse una segunda oportunidad. La modelo protagonizó uno de los episodios más dramáticos de la edición al sufrir un ataque de ansiedad tras ser desterrada a Playa Destino junto a Borja y Darío. Aunque llegó a solicitar el abandono alegando problemas de salud mental, una llamada de su pareja cambió su perspectiva.

«No te vayas por la puerta de atrás. Que escoja la audiencia», le aconsejó su compañero sentimental. Motivada por estas palabras, Marisa aceptó seguir «día a día» y logró imponerse en el juego de recompensa contra sus compañeros, celebrando su victoria con un flan que, en palabras de la organización, la hizo «resurgir de las cenizas».

Cultura general y guindillas: el test de Alvar

La gala también dejó momentos de distensión con el tradicional test de cultura general. Bajo la supervisión de María Lamela, los náufragos se enfrentaron al reto de comer chocolate si acertaban o guindillas si erraban. El gran protagonista de la prueba fue Alvar, quien demostró un excelente nivel al acertar casi todas las cuestiones planteadas, incluyendo:

Literatura: Cervantes como el «manco de Lepanto».

Cervantes como el «manco de Lepanto». Geografía: Groenlandia como territorio perteneciente a Dinamarca.

Groenlandia como territorio perteneciente a Dinamarca. Ciencia: El símbolo químico de la plata (Ag).

El símbolo químico de la plata (Ag). Actualidad: El nombre del Papa (León XIV).

El nombre del Papa (León XIV). Cine: Chuck Norris como el actor de Walker, Ranger de Texas.

La organización espera que la entrada del nuevo concursante insuflé energías renovadas a un casting que, tras las bajas voluntarias, busca recuperar la estabilidad en las próximas galas.