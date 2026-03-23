Los futuros anticipan una apertura bajista tras el ultimátum de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz, mientras el petróleo Brent escala hasta los 108 dólares y el oro se desploma un 10%

Las bolsas europeas se preparan para una jornada de marcados números rojos este lunes, 23 de marzo. El incremento de la tensión geopolítica en Oriente Próximo ha sacudido la confianza de los inversores tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán. La exigencia de reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de una nueva ofensiva militar, sumada a la respuesta de Teherán advirtiendo de ataques a infraestructuras energéticas, ha disparado la volatilidad en los mercados internacionales.

El Ibex 35 lidera las pérdidas en los futuros

Los indicadores adelantados auguran una sesión de fuertes caídas tanto en el Viejo Continente como en Wall Street. El futuro del Ibex 35 se sitúa en los 16.314 puntos, lo que supone un descenso del 1,66%, liderando las previsiones bajistas en Europa. En Nueva York, la tendencia es similar, con el futuro del Dow Jones cediendo un 0,51% y el del S&P 500 dejándose un 0,68%.

Esta corriente vendedora se ve alimentada por el alejamiento de posibles recortes en los tipos de interés, ante un repunte de la inflación que mantiene en vilo a los bancos centrales y penaliza la renta variable.

El petróleo escala y los metales preciosos se hunden

El mercado de materias primas refleja fielmente la inestabilidad global. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza al alza y asalta los 108,73 dólares por barril, lo que representa un incremento del 2,18%. Por su parte, el gas natural también despunta con una subida del 3%, ante el temor a interrupciones en el suministro energético regional.

Paradójicamente, los metales preciosos han dejado de ejercer su tradicional función como activo refugio en esta jornada:

Oro: El precio se hunde un 10% , situándose en los 4.155 dólares por onza.

El precio se hunde un , situándose en los 4.155 dólares por onza. Plata: Registra una caída aún mayor, retrocediendo un 12%.

Mercado de divisas

En el mercado de divisas, el euro pierde terreno frente a la moneda estadounidense. El par Euro-Dólar cotiza en los 1,153, lo que supone un descenso del 0,34%, reflejando la fortaleza del dólar en un contexto de incertidumbre bélica y presión inflacionaria.