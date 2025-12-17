El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha registrado un total de diez enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad, que suponen una redistribución de 8 millones de euros con el objetivo de reforzar políticas sociales y atender necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Las diputadas Fátima Hamed y Nadia Mohamed explicaron que las propuestas se han elaborado tras un análisis detallado del documento presupuestario y buscan corregir carencias detectadas en áreas clave, priorizando la atención a los colectivos más vulnerables.

Entre las principales enmiendas planteadas se encuentra la dotación de 2,2 millones de euros para un plan de intervención en barriadas, así como 1,5 millones de euros para la implantación de enfermeras escolares en los centros educativos de la ciudad. También se propone destinar un millón de euros a talleres de empleo y otro millón a la creación de un complejo asistencial para personas con discapacidad.

El MDyC plantea además 600.000 euros para ayudas a la emancipación juvenil, 500.000 euros para apoyar al comercio en San José-Hadú y una partida similar para programas de alojamiento alternativo. Otras propuestas incluyen ayudas específicas para familias con hijos con TEA y TDAH, así como inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad en los pantanos de la ciudad.

Desde la formación localista han subrayado que estas enmiendas tienen como finalidad mejorar el contenido social del presupuesto y garantizar que los recursos públicos se destinen a cubrir necesidades reales de la población.

Las enmiendas deberán ser debatidas en la Comisión de Hacienda y posteriormente en el Pleno de la Asamblea, donde se decidirá su inclusión en el presupuesto definitivo de la Ciudad.